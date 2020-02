Messina, controlli sul territorio: 2 arresti [DETTAGLI]

8 Febbraio 2020 12:44

Due persone arrestate dai Carabinieri della Compagnia Messina Sud nel corso dei servizi di controllo del territorio

Negli ultimi giorni, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato due persone già note alle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio del 6 febbraio scorso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato il 27enne messinese N.L., condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e ricettazione commessi a Messina tra il mese di maggio e giugno del 2018. Al termine della formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

Sempre giovedì 6 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione, il 28enne M.G. poiché, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. M.G. era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito del suo arresto in flagranza, avvenuto lo scorso 18 gennaio per il reato di rapina impropria poiché unitamente a due complici era ritenuto responsabile di avere sottratto alcune bottiglie di superalcolici da un supermercato del rione Giostra.

Nella mattinata di ieri l’uomo è comparso avanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha disposto a suo carico l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

