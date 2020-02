Messina: la consigliera Daniela Foti di Torregrotta nominata commissario Lega

25 Febbraio 2020 10:48

La consigliera comunale di Torregrotta Daniela Foti durante l’utimo direttivo regionale della Lega a Enna è stata nominata Commissario cittadino della Lega Salvini Premier

Cresce ogni giorno di più la Lega in provincia di Messina. La consigliera comunale di Torregrotta Daniela Foti durante l’utimo direttivo regionale della Lega a Enna alla presenza del Commissario Regionale Senatore Stefano Candiani e del Commissario Provinciale Matteo Francilia è stata nominata Commissario del partito di Matteo Salvini a Torregrotta , occasione in cui è stata costituita anche la sezione cittadina leghista.

“Ho deciso già da diversi mesi di sposare questo progetto politico dopo essere stata coinvolta da Piernicola Briuglia “ex Consigliere Provinciale , Commissario Cittadino di Spadafora e punto di riferimento del partito di Salvini nel comprensorio.– dichiara Daniela Foti – “Mi sento di ringraziare vivamente il Commissario Regionale Sen. Candiani ed il Commissario Provinciale Matteo Francilia (a cui faccio riferimento) per la fiducia accordatami relativa al ruolo di Commissario Cittadino di Torregrotta. Viene cosi premiata una precisa linea politica, fatta di coerenza e perfetta aderenza alla costante ricerca di soluzioni per le problematiche legate alla cittadinanza ed al suo territorio, nonostante una politica locale sorda e che non coglie suggerimenti e/o precise indicazioni da parte del Consiglio Comunale. Continuerò ad onorare sia il mandato da Consigliere della Lega, che quello di Commissario Cittadino volto all’apertura di chi vuole dare un fattivo contributo alla politica, ma con impegno e serietà senza sconti a coloro che fanno politica farlocca o la usano come mezzo di soddisfazione di obiettivi personalissimi. “La presenza della Lega in provincia di Messina è ormai in costante crescita” – dichiara Matteo Francilia – “Siamo molto soddisfatti dell’adesione della consigliera di Torregrotta Daniela Foti, amministratore serio e preparato da sempre a contatto con i cittadini e radicata nel territorio, esempio di buona politica che giornalmente si impegna con passione e competenza in favore dei propri concittadini.”

