Messina: passaggio di consegne al Comando della Nave Peluso

21 Febbraio 2020 15:02

Cerimonia alla Base Navale di Messina: il Tenente di Vascello Miniero assume il comando della Nave Peluso

Si è tenuta oggi, presso la Base Navale della Marina Militare di Messina, nella zona antistante il Comando 6^ Squadriglia Guardia Costiera, il passaggio di consegne tra i titolari del Comando di Nave Peluso, Tenente di Vascello Francesco Strazzulla (cedente) e Tenente di Vascello Mirko Miniero (accettante).

A presenziare la cerimonia è intervenuto il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo, il quale, recandosi al termine della cerimonia in visita dell’Unità Navale, ha espresso, sul Diario Storico dell’Unità il suo compiacimento per il lavoro svolto in questi mesi dal Tenente di Vascello Francesco Strazzulla, nonché un sentito “Buon Vento” al Tenente di Vascello Mirko Miniero, in uno dei momenti più importanti della carriera di un Ufficiale di Marina.

