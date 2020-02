Messina, 62enne finisce in carcere: deve scontare 7 anni di reclusione

15 Febbraio 2020 18:06

Il 62enne deve scontare un cumulo di pene residue di 7 anni di reclusione per condanne riportate per i reati di ricettazione e violazione della legge sulla protezione del diritto d’autore, commessi a Messina e provincia tra il 2011 ed il 2015: era stato più volte trovato a vendere cd musicali e video contraffatti

Nella giornata di ieri gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Bordonaro hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di M.G., 62enne messinese che deve scontare un cumulo di pene residue di 7 anni di reclusione per condanne riportate per i reati di ricettazione e violazione della legge sulla protezione del diritto d’autore, commessi a Messina e provincia tra il 2011 ed il 2015 poiché ripetutamente trovato a commercializzare cd musicali e video contraffatti in violazione delle norme sul diritto autore. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

