Messina, botte da orbi alla Stazione: ragazzo cinese picchiato a sangue, stava tentando di acciuffare un ladro

4 Febbraio 2020 12:37

Messina, giovane asiatico picchiato selvaggiamente alla Stazione: si cerca il malvivente

Botte da orbi questa mattina a Piazza Stazione a Messina. Un ragazzo cinese è stato selvaggiamente picchiato nei pressi dei binari del tram e lasciato sanguinante a terra. La violenza si è consumata al termine di un inseguimento: sembrerebbe che il giovane asiatico si sia messo a rincorrere un malvivente che aveva tentato di compiere un furto in un negozio e che a picchiare il giovane sia stato lo stesso ladro. Il malvivente successivamente si è dato alla fuga a bordo di uno scooter e sono corso le ricerche per identificarlo, anche grazie all’utilizzo delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il personale medico del 118 che, dopo avere medicato il malcapitato, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.

