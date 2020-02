Messina, auto rubate e rivendute: la Polizia sequestra due Nissan acquistate online, erano state rubate in Campania

26 Febbraio 2020 13:02

La Polizia Stradale di Messina ha rinvenuto e sequestrato due autovetture Nissan Qashqai oggetto di furto in Campania. Entrambe le autovetture sono state postate su diversi siti di compravendita di mezzi usati ed acquistate da ignari avventori per la somma di circa 20.000 euro ciascuna

A seguito di articolate indagini inerenti il riciclaggio di veicoli a motore, la Sezione di Polizia Stradale di Messina ha rinvenuto e sequestrato due autovetture Nissan Qashqai oggetto di furto in Campania.

Entrambi i veicoli fanno parte di una più ampia e complessa operazione di riciclaggio, effettuata mediante la contraffazione dei numeri di telaio, la sostituzione delle targhette identificative con altre false e di ottima fattura, ed infine la nazionalizzazione attraverso la presentazione di falsi documenti esteri.

Il reato presupposto del furto ha rappresentato la condizione necessaria per la realizzazione del successivo riciclaggio delle autovetture, consentendo agli autori dei reati di immettere nel mercato diversi veicoli che apparivano essere originali, rendendo così difficoltoso risalire alla provenienza delittuosa durante le fasi di un normale controllo.

Entrambe le autovetture sono state postate su diversi siti di compravendita di mezzi usati, ed acquistate da ignari avventori per la somma di circa 20.000 euro ciascuna.

