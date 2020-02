Messina, assunzione autisti nuova ATM Spa: “niente apprendistato, ma bando generale ad evidenza pubblica”

28 Febbraio 2020 12:27

Il consigliere comunale Libero Gioveni, interviene sulle modalità di assunzione di autisti annunciate dal CdA della nuova azienda trasporti di Messina, ritenendole troppo restrittive e discriminatori e nei confronti non solo degli attuali autisti a tempo determinato di ATM in liquidazione, ma anche di chi al momento è rimasto fuori ma spera di poter partecipare alla futura selezione

“La nuova ATM S.p.A. non proceda ad assumere i futuri 100 autisti con contratto di apprendistato che impone un limite di età di 29 anni, ma ricorra ad un normale bando ad evidenza pubblica per far partecipare tutti!”.

“Non si può, infatti, non tenere conto – afferma Gioveni – delle professionalità acquisite, né tanto meno dell’esperienza di tutti quei cittadini con età superiore a 29 anni, ma che alle spalle hanno già maturato diversi mesi di TPL anche fuori ATM.

Tra l’altro – ricorda il consigliere – risulta ancora vigente al Centro per l’Impiego una graduatoria di aspiranti autisti con esperienza da cui si potrebbe ancora attingere, senza la necessità di ricorrere come fatto in passato ad agenzie esterne che peraltro, come è noto, hanno generato negli anni anche dei brutti capitoli di cronaca giudiziaria.

Trasparenza e meritocrazia, quindi – insiste il consigliere comunale – devono rappresentare gli ingredienti principali nella futura selezione, magari riservando, perché no, anche dei posti a chi ha i requisiti per poter accedere all’apprendistato.

Auspico, pertanto – conclude Gioveni – che prima di attivare concretamente le procedure di selezione, la Governance di ATM S.p.A. le condivida in Aula con la Commissione Trasporti, affinché nessuno degli aspiranti autisti si possa sentire escluso per via di scelte aziendali pregiudizievoli prese un po’ troppo avventatamente”.

