Messina, in arrivo al porto la Sea Watch con 200 migranti a bordo: “La quarantena è discriminatoria”

27 Febbraio 2020 07:29

Sea Watch questa mattina giungerà al porto di Messina. A bordo dell’imbarcazione circa 200 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo

“Le autorità hanno annunciato un periodo di quarantena: a terra per le persone soccorse, a bordo per l’equipaggio. Nel rispetto delle precauzioni sanitarie adottate, riteniamo discriminatoria l’applicazione esclusiva della misura a navi ONG“: lo affermano dalla Sea Watch, che questa mattina giungerà al porto di Messina. A bordo dell’imbarcazione circa 200 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo.

Ieri sera il governatore Musumeci ha chiesto al premier Conte di fare attraccare la nave in un altro porto.

