Messina, arriva il contributo affitto 2020: ecco a chi spetta e come fare domanda

18 Febbraio 2020 11:57

Domande fino al 17 marzo presso il front-office di Palazzo Satellite a Messina. Il modello per presentare domanda è reperibile anche presso le Circoscrizioni Comunali o nei Caf convenzionati

La Regione Siciliana ha stanziato quasi 8 milioni di euro per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Nell’Albo Pretorio online e nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune di Messina (https://www.comunemessina.gov.it/) è stato Pubblicato il Bando per la concessione di contributi integrativi assegnati per l’anno 2018 ai conduttori di alloggi in locazione, a valere sulle risorse nazionali afferenti al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione” destinate alla Regione Sicilia – di cui alla GURS n. 8 del 14 febbraio 2020.

Il Bando ha l’obiettivo di ripartire la quota del suddetto “Fondo Nazionale” per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per l’anno 2018 e a tale Bando possono partecipare i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei seguenti requisiti:

avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

essere titolari, per l’anno di riferimento 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato;

presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

– Fascia “A” 1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, che, per l’anno 2018, assomma ad €13.192,92 (Circolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti essere inferiore al 14%.

– Fascia “B”: Reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana di cui al D.D.S. n. 2212 del 07/08/2018, pari ad € 15.151,45, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella Regione siciliana, così come previsto dal comma 13 dell’art.11 della legge 6 agosto 2008 n. 133. Il contratto di locazione dell’alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell’anno 2018, con la residenza del nucleo familiare.

Le domande andranno presentate dal 17.02.2020 al 17.03.2020 presso il front-office del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, sito al piano terra di Palazzo Satellite, P.zza della Repubblica n. 40 Messina e il modello su cui presentarle sarà reperibile anche presso le Circoscrizioni Comunali o nei Caf convenzionati.

Valuta questo articolo