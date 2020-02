Messina: ruba merce al supermercato e si spaccia per un’altra persona, 45enne rumena arrestata

22 Febbraio 2020 11:46

Messina: la Polizia di Stato arresta 45enne per furto e false dichiarazioni sulla propria identità. Ruba merce al supermercato e si spaccia per un’altra persona

Ha rubato merce di vario tipo dagli scaffali di un supermercato cittadino ma è stata bloccata alle casse. E’ accaduto ieri, nel primo pomeriggio, nella zona nord della città. Ai poliziotti delle Volanti intervenuti, Mihaela Raducanu, di 45 anni, di nazionalità rumena, ha dichiarato false generalità spacciandosi per un’altra persona. È scattato pertanto l’arresto per i reati di furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per stamani.

