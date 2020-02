L’Arcivescovo di Messina in visita al Papardo per la Giornata del Malato [FOTO]

14 Febbraio 2020 16:24

Nell’occasione l’aula multimediale dell’ospedale è stata intitolata a Carmelo Tripodo, coordinatore infiermeristico della chirurgia toracica e vascolare, scomparso lo scorso dicembre in un incidente stradale a Messina

Nell’ambito dell’iniziativa dedicata alla Giornata del Malato, così come voluto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 11 febbraio si sono svolte delle iniziative all’interno dell’A.O. Papardo di Messina, nell’occasione si è intitolata l’aula multimediale a Carmelo Tripodo, coordinatore infiermeristico della chirurgia toracica e vascolare, scomparso lo scorso dicembre a causa di un incidente stradale.

Dopo l’introduzione del Direttore Generale Dott. Mario Paino è seguito il momento di preghiera e riflessione con l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla che ha benedetto l’aula intitolata alla memoria di Carmelo Tripodo.

A esibirsi dopo la preghiera di benedizione, la “Scola Cantorum” della Parrocchia della Santissima Annunziata.

“Tanti i momenti di preghiera nella XVIII Giornata del Malato e tanta la partecipazione calorosa dell’Ospedale con tutti i membri dello staff, il personale sanitario, i pazienti e i famigliari dei pazienti – ha ricordato il Direttore Generale Mario Paino – momenti come questi avvicinano fede e scienza mettendo al centro la dignità del malato e il suo percorso di guarigione non solo fisico. Ecco perché il recupero spirituale è una priorità per il nostro Ospedale.”

