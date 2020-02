Messina, Alessio Cavacece eletto consigliere nella Consulta Giovanile Regionale: “Orgoglioso di rappresentare i giovani della mia città”

21 Febbraio 2020 16:57

Il messinese Cavacece eletto nella Consulta Giovanile Regionale: “Si può fare politica anche senza partiti e deputati alle spalle”

Tra i 39 consiglieri neoeletti nella Consulta Giovanile Regionale in Sicilia c’è anche il giovane Alessio Cavacece. Cavacece, 26 anni, è l’unico messinese che comporrà la consulta e la notizia dell’elezione è motivo di orgoglio per un giovane che come lui da tempo si occupa di promuovere le politiche giovanile su tutto il territorio provinciale. “Sono contento di questo risultato perché dimostra che si può fare politica anche senza avere partiti o deputati alle spalle. Questa vittoria mi rende ancora più orgoglioso se consideriamo che sono l’unico eletto residente nella città di Messina. Senza la mia elezione, i giovani messinesi non avrebbero avuto nemmeno un consigliere all’interno della nascente Consulta Giovanile Regionale. Per tale motivo ringrazio chi ha creduto in me, specie la consulta di Alì Terme che mi ha candidato. Questo non vuol dire che rappresenterò solo i giovani di Messina o di Alì Terme. Chi mi conosce sa che ormai da tempo mi occupo di promuovere le politiche giovanili su tutto il territorio provinciale. Anche in questa nuova avventura sarò dunque orgoglioso di rappresentare tutti i giovani della provincia messinese”- ha dichiarato il 26enne.

Valuta questo articolo