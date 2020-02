Messina Agrifood Challenge 2019/20: progetto sperimentale per studenti degli istituti alberghieri

24 Febbraio 2020 10:38

Promossa dalla Fondazione “ITS Albatros” e dall’Associazione “Bios” di Messin, l’iniziativa si pone come obiettivo la conoscenza e la riscoperta dei sapori e i segreti della cucina siciliana

Mercoledì 26 febbraio alle ore 9:00 presso l’Istituto Alberghiero “Antonello” di Messina prenderà il via la prima edizione del “Messina Agrifood Challenge 2019/20” (M.A.C.), un progetto sperimentale rivolto agli studenti di istituti scolastici alberghieri di Messina e provincia. Promossa dalla Fondazione “ITS Albatros” e dall’Associazione “Bios”, l’iniziativa si pone come obiettivo, attraverso un percorso di informazione, formazione e orientamento professionalizzante nel settore dell’agrifood, dell’alimentazione e dei prodotti bio, locali e di prossimità, la conoscenza e la riscoperta dei sapori e i segreti della cucina siciliana. M.A.C. offre un’esperienza extrascolastica che permette, da un lato, una reale applicazione dei concetti appresi nel percorso scolastico e, dall’altro, rappresenta un momento di crescita personale. Il progetto sarà così articolato: in ogni Istituto coinvolto si terrà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, esperti e professionisti del settore. I temi trattati saranno la riscoperta delle tradizioni e della cucina siciliana, il recupero del cibo e lotta agli sprechi alimentari, settore del food & beverage. Ogni istituto selezionerà poi un team composto da 5 studenti che prenderà parte ad un workshop in cui l’Associazione Italiana Cuochi presenterà un vademecum di consigli su come affrontare al meglio una competizione culinaria. Successivamente al momento formativo, il team di studenti sarà impegnato nella preparazione di un menù, al termine della quale l’AIC darà una propria valutazione. La fase finale del progetto, in programma intorno alla metà di maggio, prevede una competizione a colpi di ricette tra i diversi team di ogni istituto scolastico coinvolto, ponendo particolare attenzione all’utilizzo dei prodotti locali e alla tradizione siciliana. La commissione esaminatrice, composta da una giuria tecnica altamente qualificata anche di rilievo nazionale, decreterà vincitore il team che avrà realizzato il migliore menù, secondo il regolamento nazionale italiano per le competizioni culinarie.

La Fondazione ITS Albatros

La Fondazione ITS Albatros è un Istituto Tecnico Superiore che si occupa di alta formazione tecnica nel settore agroalimentare e opera nell’ambito delle nuove tecnologie per il Made in Italy. I percorsi di formazione, oltre alle lezioni in aula, contemplano stage formativi, attività laboratoriali, partecipazione a fiere ed eventi di settore. La Fondazione ha il duplice obiettivo di fornire alle imprese tecnici altamente qualificati e di promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione e sostenere il trasferimento tecnologico alle imprese del settore.

L’Associazione BIOS

L’Associazione BIOS è un’organizzazione no profit con sede a Messina e Palermo ed una rappresentanza a Bruxelles (Belgio) e Sliema (Malta), il cui scopo è quello di rispondere meglio e in modo sempre nuovo alle diverse esigenze e bisogni sociali ed economici del territorio. È attiva in Italia e all’Estero nella Progettazione Europea, Finanza Agevolata, Project Management, Virtual Tour, Formazione e Comunicazione & Marketing. In quest’ultimo campo realizza piani di comunicazione sociale e strategie di marketing integrato; organizza eventi e meeting in vari ambiti di interesse pubblico; gestisce uffici stampa e social media per imprese ed enti pubblici e privati.

