Messina, aggressione alla Stazione: arrestato il ladro che ha picchiato il negoziante [DETTAGLI]

4 Febbraio 2020 14:00

Messina, tentato furto e aggressione alla Stazione. Il malvivente è stato rintracciato grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza

Si è conclusa la fuga del responsabile del tentato furto di stamattina in un negozio a piazza Stazione. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe picchiato selvaggiamente un giovane asiatico al termine di un inseguimento. Il malvivente è stato rintracciato e identificato grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e posto in stato d’arresto. Gli agenti della municipale hanno anche proceduto al sequestro del motociclo con cui si era dato alla fuga dopo l’aggressione. Il giovane asiatico è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

Valuta questo articolo