Il messaggio del tifoso della Reggina ai messinesi: “ci manca il derby, vi auguro di tornare presto in alto”. La GALLERY delle storiche coreografie dei derby dello Stretto

14 Febbraio 2020 14:59

Reggina-Messina, che nostalgia del Derby dello Stretto: il messaggio sportivo di un tifoso amaranto e la fotogallery delle coreografie più belle realizzate per il match

Quanta nostalgia del Derby dello Stretto, una delle sfide più sentite del calcio italiano. Reggina-Messina è sempre stata una partita da cuori forti, in grado di regalare emozioni e scolpire ricordi indelebili nel cuore e nella mente degli appassionati. Dalle sofferte lotte salvezza in Serie A, sino allo spareggio cardiopalma in Lega Pro, il significato della gara è sempre andato oltre la conquista dei tre punti o il semplice posizionamento in classifica. L’unico obiettivo è sempre stato quello di vincere per laurearsi padroni dello Stretto. In alto la fotogallery delle coreografie più belle e storiche realizzate dalle due tifoserie.

Colpisce in questo senso la lettera di un tifoso amaranto pubblicata sulla pagina Facebook “il Messina siamo noi”. Al contrario della Reggina, che in Serie C sta nettamente dominando il girone meridionale, il calcio peloritano sta invece passando un momento di transizione. “Ancora non capisco le 2 squadre a Messina, si poteva fare uno squadrone per fare il salto di categoria”, scrive un fan reggino. “Francamente ci manca il derby dello Stretto e i tifosi messinesi – continua – sembra strano, ma dopo aver visto alcune tifoserie veramente ridicole, dico che voi tifosi siete di un’altra categoria e non meritate di marcire nei dilettanti. Mi auguro di incontrarci e sfotterci simpaticamente nei campionati che meritiamo, le nostre tifoserie sono di un altro livello, certamente l’idiota di turno c’è sempre, ammetto che abbiamo avuto un culo enorme a trovare il presidente Gallo. Un grosso in bocca al Lupo, per adesso vi abbraccio, quando ci incontreremo vi ingiurio. Un tifoso della Reggina”.

