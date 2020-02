15 Febbraio 2020 19:37

Anche a Reggio Calabria i Master Universitari prevedono la possibilità di partecipazione gratuita attraverso le borse di studio INPS riconosciute ai dipendenti pubblici o mediante i Voucher erogati dalla Regione

L’Università Dante Alighieri, in collaborazione con l’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria, organizza per l’anno accademico in corso Master Universitari di primo e secondo livello che prevedono la possibilità di partecipazione gratuita attraverso le borse di studio INPS riconosciute ai dipendenti pubblici ovvero mediante i Voucher erogati dalla Regione Calabria per la copertura totale dei costi d’iscrizione. I termini per le iscrizioni sono stati prorogati al 29 febbraio 2020.

