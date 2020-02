Reggio Calabria, polemiche sul completamento del lungomare di Marina di San Lorenzo: “la costruzione porterà più visibilità e ricchezza al nostro paese”

27 Febbraio 2020 16:15

Reggio Calabria, polemiche sul completamento del lungomare di Marina di San Lorenzo: “numerosi cittadini chiedono a chi non dovesse ancora essere d’accordo, di rivedere le proprie posizioni e anzi agevolarne la costruzione, che porterà sicuramente più visibilità e ricchezza al nostro paese”

“Vorremmo aprire un dibattito in merito al braccio di ferro che si è venuto a creare tra l’associazione “laboratorio territoriale permanente San Lorenzo e Condofuri” e la stragrande maggioranza dei cittadini di Marina di San Lorenzo riuniti in associazione che chiedono, a giusta causa, il completamento del lungomare fino alla foce della fiumara al fine di abbellire ulteriormente un tratto di costa che tutti ci invidiano. Marina di San Lorenzo. e’ un paesino del litorale ionico che in passato e’ rimasto al palo a causa di mentalità un po retrogade. Ricordo che qualche proprietario delle villette antistanti il mare non era d’accordo sulla costruzione delle strutture balneari, a ragione di non so quale logica. Oggi fortunatamente ne abbiamo tre che offrono posti di lavoro e creano interesse per il nostro paese. Vorrei far notare a chi non era d’accordo sui lidi e che oggi non e’ d’accordo neanche sulla costruzione del lungomare, che tutta la costa adriatica fino ai confini con la ex Jugoslavia e quella tirrenica fino in francia vive di turismo, per non parlare delle isole. Tutto il nostro paese vive anche di questo e se non ricordo male, proprio il turismo e’ la seconda entrata, in termini economici, del nostro paese“. E’ quanto scrive Paolo Neri, presidente di Calabriamoci, Aps Associazione Promozione Sociale. “Tutti i paesi e le città costiere d’italia – prosegue– posseggono un lungomare facendo di questo anche un punto di forza. Basti pensare a quello di Reggio Calabria, definito il più bel km d’italia. A questo proposito vorrei ricordare a chi sostiene che si tratta di un opera selvaggia elevata a eco mostro, che forse qualcuno negli anni 70/80 ha approfittato, in pieno abuso edilizio, per costruire case con giardini antistanti, su un terreno che era forse demanio dello stato. Ma che nessuno è mai andato a contestare.

E che grazie ai successivi condoni edilizi, gli stessi, si sono puliti le coscienze pagando quello che lo stato richiedeva pur di fare cassa. Inoltre il tratto di sentiero voglio chiamarlo cosi, per le condizioni in cui versa, che dalla foce della fiumara va verso Condofuri e’ pieno di rifiuti di ogni genere. Come mai si diventa ecologisti verdi e ambientalisti solo con le parole, dovrebbero, se veramente tenessero al territorio andare e pulire quell’area visto che l’associazione pare difenda anche quella parte di litorale. Facile aspettare che tutto venga fatto da altri. Non abbiamo bisogno di persone – aggiunge– che si ergono a giudici ma persone che tengono veramente al loro territorio e che operano fattivamente per il suo buon mantenimento. Il lungomare di Marina di San Lorenzo rispetta in pieno tutti i criteri che la legge impone. La costruzione di un marciapiede lato monte permetterebbe anche di eliminare quanto e’ stato posto al di fuori delle proprietà. Anche in questo caso appropriandosi di una piccola porzione di terreno non propria. Ed invece il marciapiede e la pista ciclabile lato mare permetterebbero a tutti di poter fare delle lunghe passeggiate ammirando tramonti mozzafiato dietro il vulcano Etna, che si erge a ovest della nostra costa. Quest’opera è stata finanziata con soldi della comunità europea e anche per questo motivo che i cittadini chiedono a chi non dovesse ancora essere d’accordo, di rivedere le proprie posizioni e anzi agevolarne la costruzione, che porterà sicuramente più visibilità e ricchezza al nostro paese”, conclude Neri.

