Mariastella Gelmini a Messina per un tour nelle baracche

12 Febbraio 2020 17:47

Domani Gelmini a Messina: visita alle baraccopoli e tappa a Palazzo Zanca

Giornata a Messina per Mariastella Gelmini. La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati domani, giovedì 13 febbraio, sarà nella città dello stretto per visitare una delle più grandi baraccopoli del Sud Italia e per incontrare amministratori e militanti locali.

Arrivo previsto per le ore 10.30 davanti a Palazzo Zanca, sede del Comune. Subito dopo verrà accompagnata dalla deputata messinese Matilde Siracusano – che la scorsa settimana ha organizzato a Montecitorio un convegno per l’inaugurazione di una mostra fotografica proprio sulla baraccopoli di Messina – nel villaggio di Fondo Fucile per un sopralluogo.

Al termine della visita Mariastella Gelmini incontrerà, sempre presso Fondo Fucile, i giornalisti per un punto stampa. La capogruppo azzurra si soffermerà, in particolare, sulla legge speciale alla quale sta lavorando Forza Italia per superare definitivamente l’emergenza abitativa, sociale e sanitaria di queste complesse zone della città.

Al sopralluogo parteciperanno anche i parlamentari Stefania Prestigiacomo, Renato Schifani, Nino Germanà, Giusi Bartolozzi, Gabriella Giammanco, Urania Papatheu e Francesco Scoma. Saranno, inoltre, presenti il vice sindaco di Messina, Salvatore Mondello, l’assessore regionale agli Enti locali, Bernadette Grasso, e il presidente di ArisMe, Marcello Scurria.

Ultimo appuntamento messinese per la presidente dei deputati di Forza Italia sarà un’occasione di ritrovo e confronto, organizzata, alle ore 13, presso il ristorante Toro Nero, con gli amministratori locali e i militanti. A questo incontro parteciperanno anche i membri dell’associazione “Rete Civica per le infrastrutture per il Mezzogiorno”, che illustreranno a Mariastella Gelmini il piano “Incalza” per la realizzazione del Ponte Sullo Stretto.

