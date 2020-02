Malta, il Governo da primo ok al progetto di cooperazione internazionale di Magistro (Sicilia): “Un orgoglio valorizzare all’estero la mia terra”

21 Febbraio 2020 12:08

Un’idea di ampio respiro che coinvolgerà sia il governo maltese che il Mezzogiorno d’Italia, attraverso la promozione delle tematiche giovanili, del turismo e del lavoro come tasselli cruciali dell’economia di sviluppo

Il Governo Maltese ha oggi annunciato il primo “ok” al progetto di cooperazione internazionale “Malta al centro del Mediterraneo” ideato e promosso da Alessandro Magistro. Un’idea di ampio respiro che coinvolgerà sia il governo maltese che il Mezzogiorno d’Italia, attraverso la promozione delle tematiche giovanili, del turismo e del lavoro come tasselli cruciali dell’economia di sviluppo.

“Dopo l’elezione del premier maltase, Robert Abela, l’attività di collaborazione è stata sempre più prolifica. Per entrambi, oggi abbiamo Malta coma nazione europea com il 4% di PIL , la Sicilia ha anche da apprendere e il Meridione, visto che siamo al centro del Mediterraneo. Per tale motivo oggi ho ricevuto la prima approvazione al progetto che ho loro presentato in merito alla cooperazione e miglioramento dei rapporti con i paesi europei, attraverso iniziative di richiamo internazionale e di cui sarò Commissario“. Dichiara Alessandro Magistro, Presidente uscente dell’Assemblea siciliana delle consulte giovanili.

Valuta questo articolo