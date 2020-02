Malore per Maria Grazia Cucinotta, l’attrice messinese ricoverata in ospedale

12 Febbraio 2020 11:48

L’attrice messinese è stata colta da malore mentre si trovava al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli) per portare in scena la commedia Figlie di Eva. È ricoverata in ospedale

Paura per Maria Grazia Cucinotta. L’attrice messinese è stata colta da malore mentre si trovava al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli) per portare in scena la commedia Figlie di Eva, insieme alle colleghe Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere. Maria Grazia Cucinotta, 51 anni, già nel pomeriggio in camerino aveva accusato un malessere, ma aveva rassicurato tutti che sarebbe andata in scena lo stesso. La situazione è peggiorata nelle ore successive, a Teatro è giunta un ambulanza che ha trasportato l’attrice all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove attualmente è ricoverata. Le sue condizioni non sono gravi: l’attrice sta meglio e non si tratterebbe di nulla di grave. La commedia Figlie di Eva è stata rinviata a data da destinarsi.

