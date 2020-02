Magorno: “Conte in Calabria per presentare un piano di opere senza assumere nessun impegno serio”

16 Febbraio 2020 16:10

“Ribadisco un concetto già espresso più volte e su cui non c’è alcun dubbio: sono con Matteo Renzi dal primo momento e continuo a credere nel fatto che sia lui l’unico ad avere una visione“, è quanto scrive in una nota il senatore calabrese di Italia Viva, Ernesto Magorno. “Da parte mia c’è, dunque, convinzione e condivisione verso l’operato del nostro leader. La delusione, semmai, è verso il Premier Conte che, nelle ultime ore, e’ venuto in Calabria per presentare un piano di opere senza assumere pero’, in concreto, nessun impegno serio”, conclude.

