Mafia: Amoroso (Dia), ‘Gaetano Scotto personaggio di grossissimo spessore’

18 Febbraio 2020 13:27

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – Gaetano Scotto, il boss arrestato all’alba di oggi dalla Dia di Palermo, con i due fratelli e altre cinque persone, “è un personaggio di grossissimo spessore di cui lo stesso era consapevole”. Lo ha detto il capocentro della Dia palermitana, colonnello Antonio Amoroso. Scotto “usava ogni precauzione per abbassare il proprio profilo criminale – dice ancora Amoroso – A poco gli sono valse tutte le accortezze utilizzate nel tempo, come quella di incontrarsi in luoghi sempre diversi. Siamo comunque riusciti ad acquisire elementi probanti, condivisi dalla Procura e dal gip di Palermo”.

