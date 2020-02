La Madonna di Loreto vola a Messina [FOTO]

1 Febbraio 2020 17:31

L’effige della Santa Patrona degli Aeronauti arriva a Messina

Oggi la Madonna di Loreto è stata in visita a Messina per incontrare i Fedeli nell’ambito di un vero e proprio viaggio, quello della Madonna Pellegrina, all’interno della circoscrizione dell’Aeronautica Militare (AM) facente capo all’Aeroporto di Sigonella.

L’Effige Sacra della Santa Patrona degli Aeronauti, appositamente realizzata per il Giubileo Lauretano nel centenario della proclamazione della Beata Vergine Lauretana, è rappresentata da una statua preziosamente vestita contenuta in una teca di rovere che, nel contesto di un percorso itinerante più ampio, raggiungerà tutti gli Enti e Reparti AM dislocati sul territorio nazionale.

Il viaggio è iniziato lo scorso gennaio dalla circoscrizione AM di Trapani e si concluderà nel dicembre 2020 in quella di Pratica di Mare.

A testimonianza del profondo legame che li unisce alla Beata Vergine Lauretana, le donne e gli uomini dell’Arma Azzurra, guidati da Presidenti dei Sottufficiali del 41° Stormo ed Aeroporto di Sigonella, hanno portato l’Effige Sacra anche nella città dello stretto, precisamente al dipendente Teleposto Meteorologico e all’Arcivescovado. Alla giornata era presente il Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti, Capo della citata circoscrizione AM e Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella.

Nella Cappella dell’Arcivescovado, S.E.R. Monsignor Giovanni Accolla ha celebrato la Santa Messa. Durante l’omelia, le parole molto accorate dell’Arcivescovo hanno dato all’evento un’impronta di fede molto significativa suscitando nei presenti sentite emozioni.

La giornata è proseguita al locale sito meteorologico AM dove, sotto la guidata del Capo Teleposto Primo Maresciallo Giovanni Capodivento, la Madonna è stata accolta dal personale dipendente con i loro familiari e dai Fedeli accorsi per l’evento. Tra questi anche il Prefetto di Messina, la Dott/ssa Maria Carmela Librizzi.

A fine giornata, l’Effige Sacra è tornata a Sigonella. Da domani le altre tappe del viaggio negli Enti AM e Diocesi dell’isola, fino al 14 febbraio 2020, quando volerà per un’altra destinazione, Lecce in Puglia.

La Madonna di Loreto è la Patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori. Il rapporto che lega la Beata Vergine Lauretana all’Aeronautica Militare ed al mondo aeronautico in generale risale al 24 marzo 1920, quando venne proclamata “Aeronautarum Patrona” da Papa Benedetto XV. La ricorrenza ricade ogni 10 dicembre.

Nel centenario della proclamazione della “Patrona degli Aeronauti”, l’8 dicembre 2019 è stata aperta la Porta Santa a Loreto, dando inizio al Giubileo Lauretano. L’anno giubilare si concluderà il 10 dicembre 2020 con la chiusura della stessa Porta Santa.

Nell’anno, l’Aeronautica Militare promuoverà numerose iniziative culturali, religiose e benefiche. Eventi che rappresenteranno un momento di profonda e comune riflessione sul quotidiano impegno umano, sociale e professionale di ogni Aviatore. Il passato, il presente e il futuro si accomunano nei nostri animi e nelle nostre menti in un cammino ideale contrassegnato da riferimenti sicuri quali lo spirito di servizio e il senso del dovere che, nell’arco della nostra storia, ci hanno consentito di operare con coerenza, motivazione ed onestà di intenti, fornendo al Paese una percezione trasparente e corretta della nostra missione e dell’integrità e forza d’animo necessari per onorarla quotidianamente. In sostanza, un prezioso momento di riflessione sulla serietà che un’attività così complessa come il volo richiede: passione, attenzione e professionalità sono tutti elementi indispensabili affinché la sicurezza del nostro Paese venga sempre garantita.

