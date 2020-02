Lunghe attese per il Cup: non è l’Asp di Messina che lo gestisce

23 Febbraio 2020 09:54

Il Cup provinciale di Messina è gestito da società autonome che nulla hanno a che vedere con l’Asp: le precisazioni di La Paglia

Il Cup provinciale non è gestito dall’Asp di Messina. Lo precisa il direttore generale Paolo La Paglia in merito alle recenti polemiche sui disservizi ai danni degli utenti

“Il CUP provinciale di Messina– precisa La Paglia- è gestito da società autonome che nulla hanno a che vedere con l’ASP; in questo momento sta avvenendo il passaggio dalla vecchia gestione alla nuova ditta vincitrice dell’appalto (procedura gestita tecnicamente dal Policlinico).

Questo non esime certamente l’ASP, insieme al Papardo, all’Ircss Bonino Pulejo e al Policlinico, dal prendere i provvedimenti del caso già inoltrati a chi di dovere per i disservizi patiti dai cittadini”.

Valuta questo articolo