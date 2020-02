Lite tra ex rischia di finire in tragedia: lui la lascia, lei lo pugnala con un coltello da cucina. Ferita anche un’amica

29 Febbraio 2020 12:54

Tragedia sfiorata a Foggia: la donna è accusata di aver ferito il suo ex fidanzato e l’amica al culmine di una lite. Sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia, dopo una segnalazione al 113. Due feriti

Ha estratto il coltello e l’ha inferto contro l’ex fidanzato. Nella colluttazione è rimasta lievemente ferita anche un’amica. È successo alla periferia di Foggia. Protagonista di questa storia di violenza è una 26enne del posto, denunciata per porto abusivo di armi e lesioni personali. La donna è accusata di aver ferito il suo ex fidanzato e l’amica al culmine di una lite. Sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia, dopo una segnalazione al 113. Gli agenti giunti sul posto sono riusciti a ricostruire la vicenda: la 26enne aveva avuto un litigio con il suo ex fidanzato di 31 anni perche’ non accetta la fine della loro relazione. Nel corso della colluttazione la ragazza ha estratto un coltello da cucina ferendolo al braccio destro e alla mano sinistra: nel corso del litigio e’ stata ferita anche una loro amica che tentava di separarl

