Per lavori limitazioni al traffico sulla Salerno-Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

Nella notte di oggi saranno necessarie alcune limitazioni al transito sulla Salerno-Reggio Calabria a Fisciano per i lavori di manutenzione della segnaletica

Per consentire alla società "Autostrade per l'Italia" di eseguire i lavori di manutenzione della segnaletica di propria competenza in corrispondenza dell'innesto della A30, nella notte di oggi saranno necessarie alcune limitazioni al transito sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" a Fisciano, in provincia di Salerno. Nel dettaglio, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 6:00 di domani, sarà chiusa la carreggiata in direzione Caserta/Avellino tra gli svincoli "Fisciano sud-Università" e l'innesto A30/raccordo Salerno-Avellino. Il traffico sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di "Fisciano sud" (km 1,334) e potrà proseguire su via R. Caccioppoli e sulla strada provinciale 24a per rientrare in autostrada A30 in direzione Caserta o sul raccordo autostradale 2 "Salerno-Avellino" in direzione Avellino.

