 Messina, il barbiere Lillo Valvieri lancia il suo nuovo libro: il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di nuovi alberi

26 Febbraio 2020 13:30

“I racconti di un barbiere distratto”: Lillo Valvieri presenta il suo nuovo libro

Dopo aver annullato all’ultimo momento la presentazione del suo libro di racconti, che il parrucchiere messinese, Lillo Valvieri, aveva programmato per lo scorso 8 dicembre, ecco che stupisce riprogrammando una nuova data, per presentare finalmente I racconti di un barbiere distratto.

Dopo un’inaspettata battuta d’arresto dell’atteso libro di Valvieri, il Presidente dell’associazione Le Vetrine di Via Garibaldi, una nuova presentazione viene fissata al giorno 1 marzo, alle ore 18:00, presso la chiesa di Santa Maria Alemanna.

Valvieri non si pronuncia sui motivi che lo hanno costretto ad annullare la prima presentazione, ma si dice dispiaciuto che per questo imprevisto.

Valvieri si dice pronto a portare a compimento questa impresa che ha personalmente iniziato da molti mesi, e che ha deciso di dare finalmente alla luce: “questa per me è stata una vera e propria avventura, non senza ostacoli e difficoltà, ma ho superato anche la crisi dello scrittore, e adesso sono pronto ad affrontare tutto, anche le critiche che sicuramente il mio libro riceverà. Anche se ci tengo a precisare, che si tratta di un libro di piccoli racconti che mi sono dilettato a scrivere, senza alcuna pretesa, e spero che i miei lettori si divertiranno tanto quanto me”.

I proventi del libro, acquisterà delle piante per l’infoltimento dei peloritani che hanno subito incendi.

