Il Lievito Madre del Mulinum S.Floro protagonista a Calabria d’Autore

17 Febbraio 2020 13:08

Stefano Caccavari, titolare del Mulinum S.Floro, sarà ospite a Calabria d’Autore: il tema trattato sarà l’importanza del lievito madre per pane e pizza

Domenica 23 febbraio, ore 18.30, presso la sala museo “Il Ferroviere” della stazione FS di S Caterina, Calabria d’Autore ospiterà Stefano Caccavari, imprenditore calabrese titolare del MULINUM S.FLORO.

“L’IMPORTANZA DEL LIEVITO MADRE PER IL PANE E LA PIZZA” sarà il tema della serata, trattato, assieme allo stesso Caccavari, dai nutrizionisti biologi Maria Celeste Paviglianiti, Giuseppe Chindemi, Domenico Laurendi, Rosanna Parente e Maria Tomasello.

Il pubblico di Calabria d’Autore, che settimanalmente partecipa con grande entusiasmo alle iniziative di Incontriamoci Sempre, rendendola una roccaforte culturale per l’intero Sud Italia, potrà, grazie allo staff del Mulinum S.Floro, che per l’occasione porterà i panetti del lievito madre, ammirare e toccare con mano i procedimenti della preparazione di alimenti quotidiani come il pane e la pizza.

Durante la serata, sarà offerta ai presenti una ricca degustazione del pane Brunetto del Mulinum S. Floro, che sta riscuotendo un ampio consenso tra i cittadini, e della gustosissima pizza.

Appuntamento, quindi per Domenica 23 Febbraio, con inizio serata alle ore 18.30. Si raccomanda la massima puntualità.

Valuta questo articolo