Libri: Sensi, ‘legge lettura passo avanti importante’

5 Febbraio 2020 19:47

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “All’unanimità. La legge sulla lettura è un passo avanti importante per le librerie indipendenti, per i lettori, per i piccoli editori. Grazie, innanzitutto, al lavoro di Flavia Piccoli Nardelli, infaticabile motore di questa piccola, grande impresa”. Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter.

