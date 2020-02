14 Febbraio 2020 20:51

Matteo Salvini lancia il tesseramento 2020 on line della Lega nel giorno di San Valentino

“Già 3.000 iscritti alla Lega online in pochi giorni! E oggi, domani e domenica saremo in più di 1000 piazze, da Nord a Sud. Potete consultare l’elenco (in aggiornamento) sulegaonline.it/gazebotesseramento”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, lanciando il tesseramento 2020 on line della Lega nel giorno di San Valentino.

Valuta questo articolo