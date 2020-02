26 Febbraio 2020 17:09

A seguito del congresso, è stata rinnovata la fiducia all’on. Cristian Invernizzi il quale non sarà più Commissario bensì Segretario Regionale della Lega Calabria per Salvini Premier, e rimarrà in carica per 3 anni. Nelle prossime settimane il segretario, con il nuovo vice-responsabile nazionale agli enti locali Walter Rauti, procederanno a incontrare le varie realtà del territorio per procedere alla ristrutturazione del partito e degli enti locali.

