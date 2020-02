Lavoro a Reggio Calabria: azienda leader offre la giusta opportunità per affrontare le sfide del futuro

12 Febbraio 2020 12:02

Un’opportunità di lavoro che concretamente è molto di più: una possibilità di crescita personale e professionale. E’ quanto offre Certa Credita, azienda leader nel settore del recupero crediti, ai propri collaboratori. Realtà affermata in Italia e in soprattutto in Calabria, l’azienda ha deciso da tempo di puntare sui giovani, soprattutto in un’ottica di crescita e sviluppo aziendale. La società, che ha sede a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, conta 250 postazioni di lavoro, 11 sale operative, una sala formazione, 5 sale meeting, il tutto su una superficie rimodernizzata con 5200 mq di struttura. Certa Credita si è dotata di una nuova struttura che soddisfa nel modo migliore le nuove esigenze di crescita aziendale e consente, allo stesso tempo, una più alta valorizzazione delle risorse umane e dell’ambiente lavorativo, garantendo ai Committenti uno standard tra i più elevati del mercato.

La società, che ha deciso da tempo di investire in tecnologia e nella formazione continua del personale, copre capillarmente tutto il territorio nazionale, attraverso piani di perfezionamento mirati allo sviluppo professionale nelle varie aree operative. Certa Credita è considerata un Partner solido, affidabile e altamente specializzato che garantisce il rispetto di norme deontologiche a salvaguardia dell’immagine e degli interessi dei Committenti.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

Certa Credita svolge le attività di gestione e recupero crediti stragiudiziale con elevata professionalità e nel rispetto del codice etico e deontologico. Ma non solo. L’azienda è anche molto sensibile al concetto di sostenibilità ambientale, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali. A dimostrazione di ciò, ha previsto l’istallazione presso le proprie strutture di collettori solari capaci di generare fino a 80 Kw/h in completa autonomia.

La ricerca di personale di Certa Credita è da considerare un’opportunità da cogliere al volo, per tutti coloro che intendono intraprendere una nuova attività professionale, anche come prima esperienza lavorativa. Crescita, carriera, esperienza e apprendimento di una professione che sta prendendo sempre più piede saranno le parole d’ordine. Il candidato ideale è dinamico e versatile, dotato di ottime capacità relazionali, comunicative e di problem solving. Deve avere una forte spinta motivazionale, deve porsi come principale obiettivo il raggiungimento dei risultati e deve avere buona familiarità con i più comuni software.

E’ possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica: curriculum@certacredita.it.

