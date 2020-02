La solidarietà chiama, Messina risponde: moda in passerella per il Cirs

17 Febbraio 2020 17:59

“Quando la solidarietà chiama, Messina risponde”, è questo il motto che contraddistingue i messinesi e che ha fatto da input per un evento promosso da “La Piuma” di Roberto Alosi e Margherita Cocivera, per sostenere il CIRS Onlus. Sabato 22 febbraio alle 20.00, il salone degli Specchi dell’ex Provincia, ospiterà “Solidarietà in passerella”, una sfilata con momenti musicali con numerosi artisti che daranno il proprio contributo a questa nobile causa: dal cantante Riccardo Pirrone, artista raffinatissimo e voce straordinaria, amatissimo dal pubblico messinese ai due giovani e talentuosi pianisti Carlo e Ferdinando Orlandi allievi del Conservatorio “Corelli” di Messina, dal cantante “confidenziale” Mario Barresi al talentuoso Antonio Augliera all’amatissima Carla Luvarà. A dare un tocco di brio, ci penserà il cantante e imitatore Piero Lucca accompagnato da Antonella Gargano che eseguirà delle suggestive coreografie, mentre Maria Grazia De Seta insieme a Graziella Sofia Sanfilippo, Rossana Scandurra, Rosy Mangano e Giovanna Lo Presti eseguiranno delle danze spettacolari. Madrina dell’evento, Daniela Conti che lancerà un messaggio sulla sorellanza e incanterà il pubblico con un sensualissimo tango. La direzione artistica è di Pippo Frassica. A sfilare saranno abiti da cerimonia, da sposa e sposo, accessori, borse e gioielli. Impreziosiranno la serata, alcuni abiti da sposa di inizio ‘900 della palermitana Agata Sandrone e tre abiti da cerimonia di Elvira Popolo realizzati con un tessuto dipinto a mano dal medico-artista Pietro Bitto, dedicati alle leggende messinesi. La serata si concluderà con un buffet preparato dalle ragazze della Casa famiglia del CIRS nell’ambito del progetto di avviamento al lavoro “Catering”. L’evento sarà presentato da Letizia Lucca.

Cos’è il Cirs Onlus

Il CIRS Onlus è un Ente Morale a carattere Nazionale presente in tutta Italia, a Messina da più di 50 anni gestisce una casa famiglia per donne in stato di disagio, un alloggio ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, uno sportello di ascolto con consulenza legale. La sede del CIRS Nazionale è a Messina. Numerosi i progetti di formazione, divulgazione, avviamento al lavoro: il catering quello più importante. La raccolta fondi è assolutamente necessaria per potere svolgere tali essenziali servizi. La presidente nazionale ed anche della sezione di Messina è la dott. Maria Celeste Celi, da anni a servizio dei bisogni delle donne in stato di grave difficoltà.

