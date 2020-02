5 Febbraio 2020 18:34

La fisioterapista reggina Roberta Vozza ospite del Talk Show condotto da Giacomo Catalani

La reggina Roberta Vozza protagonista della 193ª puntata del Talk Show di Scienze Motorie, il format online che da anni ottiene un forte seguito di professionisti e utenti appassionati di salute, ricerca, sport e benessere. Roberta Vozza è una fisioterapista e preparatore fisico nazionale e, nella trasmissione condotta da Giacomo Catalani, ha avuto l’occasione di raccontare le sue esperienze di vita, il suo percorso di studi e le strategie che l’hanno portata a dedicarsi con dedizione e successo a quello che fa oggi. La carriera della giovane reggina ha preso il via da una grande passione, che è la pallacanestro. Dopo la laurea in scienze motore conseguita a Messina, Roberta ha proseguito gli studi conseguendo una seconda laurea in fisioterapia. Oggi Roberta è titolare di un Centro Fisioterapico, in cui si occupa di fisioterapia manuale, neurologica, ortopedica, riabilitazione e riatletizzazione. “I miei pazienti è come se fossero tutti degli atleti, il mio obiettivo è spingerli a dare il meglio di sé”– racconta la giovane reggina.

Il curriculum di Roberta, nonostante la giovane età, vanta anche collaborazioni con la FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, in qualità di Referente, Consulente e Preparatore Fisico, che l’hanno portata a ricevere un premio dalla Federazione per l’impegno profuso in Calabria.

Valuta questo articolo