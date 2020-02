6 Febbraio 2020 09:31

E’ morto Kirk Douglas, stra di Hollywood, aveva 103 anni. Attore in film storici come Spartacus e leggenda del cinema

“È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro del cinema, che ha vissuto bene i suoi anni d’oro, un uomo che amava l’umanità e il cui l’impegno per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno creato uno standard a cui tutti aspiriamo“. E’ quanto ha scritto sulla propria pagina facebook, Michael Douglas, annunciando la morte del padre Kirk, sopraggiunta ieri.

