Italia-Bahrein: Conte vede principe, ‘opportunità crescita, firma accordi’

3 Febbraio 2020 19:19

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Le “comuni sfide internazionali e la stabilizzazione dell’intera regione mediorientale”, ma anche “le opportunità di crescita del partenariato bilaterale”, con “un salto di qualità delle relazioni italo-bahrenite nei numerosi settori di reciproco interesse”. Questo, informa una nota di Palazzo Chigi, il focus dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il principe ereditario del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa.

“Lo Sceicco Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa – si legge nella nota – giunge a Roma per inaugurare ufficialmente l’Ambasciata del Regno in Italia, già operativa da diversi mesi, accompagnato dai Ministri degli Affari Esteri, del Petrolio, delle Finanze e dell’Industria, oltre che da una importante delegazione di operatori economici, che prenderà parte ad un business forum organizzato assieme ad Assafrica&Mediterraneo. La visita fornirà l’occasione per la firma di una serie di Accordi e Memorandum of Understanding bilaterali in svariati settori, che spaziano dalla cooperazione culturale e scientifica, medico- sanitaria, in campo spaziale e dei servizi aerei alla promozione economica e turistica. La cerimonia di firma si svolgerà alla Farnesina il 4 febbraio 2020”.

