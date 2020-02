15 Febbraio 2020 20:52

Un gruppo di donne impegnate in attività culturali, sta valutando la possibilità di fare un crowdfunding per comprare l’isola. Servono 350 mila finanziatrici che mettano 10 euro l’una

L’isola delle Femmine è in vendita. L’isolotto di 15 ettari da circa un anno è in vendita sul sito della Romolini immobiliari, per un prezzo che si aggira a circa 3 milioni e mezzo di euro. L’isola dal 1998 è affidata alla gestione della Lipu ed è stata riconosciuta dall’Ue come zona speciale di conservazione. È di proprietà degli eredi di Rosolino Pilo ed è una riserva integrale con decreto della Regione Sicilia. Secondo quanto riporta l’Ansa, un gruppo di donne impegnate in attività culturali, Stefania Galegati, Valentina Greco, Claudia Gangemi e Marcela Caldas, sta valutando la possibilità di fare un crowdfunding per comprare l’isola che si affaccia sull’omonimo comune marinaro attaccato a Palermo. Al sito Balarm Stefania Galegati dice: “Abbiamo pensato di chiedere una quota simbolica di dieci euro a donna e di comprare l’isola“.

Valuta questo articolo