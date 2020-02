Online l’Isee precompilato sul sito dell’Inps

3 Febbraio 2020 10:32

Da oggi è possibile accedere alla Dichiarazione Unica sostitutiva (DSU) in modalità precompilata (cosiddetto ISEE precompilato) sul sito dell’Inps. La DSU precompilata è disponibile nella sezione “Prestazioni e servizi”- “Tutti i servizi”- “ISEE precompilato” del sito.

Si tratta di una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio on line, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS. L’Inps ha illustrato con il messaggio n. 96 del 13.1.2020 il processo e le modalità di acquisizione della DSU e ha pubblicato nella sezione “ISEE precompilato” alcuni tutorial che possono aiutare il cittadino a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata. Resta comunque ferma la possibilità per il cittadino di ottenere l’ISEE presentando la DSU anche nella modalità non precompilata.

