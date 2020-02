“Innocenti”, la Scuola di Recitazione della Calabria in scena a Cittanova

18 Febbraio 2020 16:10

Andrà in scena giovedì 20 Febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro “R. Gentile” di Cittanova Innocenti, il nostro cuore rifiuta il silenzio, uno studio attoriale liberamente tratto da “Lo stato d’Assedio” di A. Camus, che avrà come protagonisti gli allievi della MasterClass III della Scuola di Recitazione della Calabria – Arcangelo Deleo, Elisabetta Licastro, Ilaria Nucera, Domenico Sibio, Federica Sottile, Cecilia Versace – guidati dalla loro Docente, Renata Falcone, in collaborazione con i docenti e gli allievi di MasterClass I, MasterClass II, Medium e Junior.

Uno studio attoriale crudo e diretto che mira a colpire il pubblico in modo particolare e originale. Scenografie assenti, sei attori in scena dal primo all’ultimo minuto. Una denuncia all’oppressione sociale, culturale e psicologica. La SRC vuole ricercare nuove forme di drammaturgia e interpretazione, ponendo l’attore al centro della scena e obbligandolo a creare interazioni, situazioni, energia e sinergia. Niente orpelli dunque, per tirare fuori niente altro che l’essenza dell’arte recitativa e gustarne le molteplici sfumature senza distrazioni. Innocenti è sperimentazione, è studio, è ricerca, Innocenti è recitazione allo stato puro. Un appuntamento da non perdere

