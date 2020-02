28 Febbraio 2020 06:42

Incidente in viale Boccetta a Messina: coinvolte 2 auto. Una vettura si è ribaltata, e si è registrato un ferito

Alle 22:30 circa si è verificato un incidente in viale Boccetta a Messina: coinvolte 2 auto. Una vettura si è ribaltata, e si è registrato un ferito, trasportato all’ospedale dal personale 118 per accertamenti.

Sul posto una squadra Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Municipale per i rilievi.

