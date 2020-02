Messina, pauroso incidente sul viale Boccetta: auto si ribalta, il VIDEO dei soccorsi

28 Febbraio 2020 13:47

Incidente a Messina, auto si ribalta sul viale Boccetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale: le immagini dei soccorsi

Pauroso incidente ieri sera sul viale Boccetta a Messina. Poco prima delle 23 due autovetture, una proveniente dal corso Cavour e l’alta dal Boccetta in direzione mare, si sono scontrate e una vettura ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, ma sembrerebbe che uno dei due conducenti non abbia rispettato il rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti, che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale. Ecco le immagini dei soccorsi:

