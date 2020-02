13 Febbraio 2020 10:12

Drammatico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: un autotrasportatore è morto investito da un tir sull’A2 nei pressi di Rogliano

Tragedia sulla Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Rogliano in provincia di Cosenza dove un autotrasportatore è morto investito da un tir. La vittima, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovato nella parte posteriore di un furgone e, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto sull’asfalto venendo investito in pieno da un tir. Gli agenti della polizia stradale stanno ancora effettuando i rilievi e stanno sentendo alcuni testimoni. Sul posto i medici del 118.

Valuta questo articolo