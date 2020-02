Imprese: Furla sceglie ancora Unicredit per supporto fornitori

21 Febbraio 2020 22:08

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Dopo l’inizio della collaborazione nel 2018 con l’adozione di U-Factor, soluzione di confirming a favore dei fornitori strategici, Furla, azienda attiva nella produzione di pelletteria e accessori, amplia la gamma di strumenti messi a disposizione dei propri fornitori con una soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech Findynamic, partecipata da Unicredit. La soluzione messa a punto da Findynamic, proposta da Unicredit e adottata da Furla consente alle imprese di visualizzare automaticamente le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato.

Pietro Campagna, co-head Gtb Italy di Unicredit ha spiegato che la banca “è fortemente impegnata, anche con robusti investimenti nelle tecnologie digitali, nella ricerca di soluzioni innovative ed efficienti per i propri clienti. Il dynamic discounting permette alle aziende di completare l’offerta a favore dell’intera filiera dei loro fornitori e si integra pienamente con gli altri prodotti di supply chain finance che già offriamo alle imprese. Le scelte di Furla, azienda da sempre molto attenta al rapporto con i propri fornitori, confermano come questa sia la direzione giusta per rispondere ai bisogni delle imprese e contribuire a incrementarne la competitività”

Devis Bassetto, chief corporate officer di Furla, ha aggiunto che l’azienda “da sempre ritiene fondamentale rafforzare il legame con la propria filiera produttiva, mettendo a disposizione una gamma di strumenti utili a ottimizzare il circolante per liberare risorse volte a favorire gli investimenti. Grazie alla soluzione Dynamic Discounting è riuscita a completare tale supporto iniziato con il confirming U-Factor”.

Valuta questo articolo