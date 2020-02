Il libro del reggino Giuseppe Alonci, “Tutta questione di Chimica”

16 Febbraio 2020 15:25

Il giovane scienziato di Reggio Calabria, Giuseppe Alonci, ricercatore nel campo dei biomateriali, ha pubblicato il suo primo libro “Tutta questione di Chimica”

Ha pubblicato il suo primo libro Giuseppe Alonci, giovanissimo chimico reggino e ricercatore nel campo dei biomateriali. Il libro, “Tutta questione di Chimica” (239 pp., 14 €, Giunti Editore) è composto da 7 brevi “lezioni” che parlano della chimica partendo dalla nostra quotidianità di tutti i giorni. Cucina, alimentazione, trasporti, mobilità, energia, cosmesi, bellezza, medicinali e farmaci: l’autore spazia su argomenti di interesse comune illustrando quanto sia importante la chimica per tutto ciò che ci circonda.

Alonci è un ottimo divulgatore: il suo primo libro arriva dopo anni di esperienza comunicativa con il canale Youtube “La Chimica per tutti” che raccoglie, ad oggi, quasi 42.000 iscritti. Il libro “Tutta questione di chimica” è disponibile anche su Amazon a 11,90€, per un ragazzo che nonostante la giovane età (a giugno compirà 30 anni), è già un orgoglio per Reggio Calabria.



