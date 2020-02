27 Febbraio 2020 21:20

Il Futsal Polistena fa visita all’Atletico Cassano, Bruno: “Non pensiamo al risultato dell’andata”

Il Polisportivo comunale di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, ospiterà sabato prossimo, 29 febbraio, alle 16, la sfida tra Atletico Cassano e Futsal Polistena. All’andata i rossoverdi si imposero sui biancoazzurri con il risultato di 6-1, ma quella in programma in Puglia sarà tutta un’altra partita. Salvatore Bruno, laterale classe ’98, presenta così l’incontro valido per la ventunesima giornata del girone “C” di serie A2: «Non dobbiamo pensare al risultato dell’andata, perché il 6-1 ottenuto in casa, secondo me, non rispecchia fino in fondo quello che è stato l’andamento del match: il Cassano ha avuto molte occasioni nell’arco dei quaranta minuti, anche se noi rispetto a loro siamo stati più cinici sotto porta. Sappiamo che nel loro palazzetto non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per cercare di tornare a casa con un risultato positivo”. A proposito di punti: il Futsal Polistena occupa momentaneamente il quarto posto e, a giudizio di Bruno, i 41 punti conquistati fino a ora “rappresentano un ottimo bottino, anche se – precisa il laterale – questo gruppo ha tutte le carte in regola per potersela giocare fino all’ultimo. Mi sto trovando veramente bene a Polistena, non me l’aspettavo. Ci tengo a ringraziare per questo la società, il mister e i compagni di squadra”.

Foto Valentina D’Elia

