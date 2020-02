3 Febbraio 2020 09:38

Reggio Calabria: al Teatro Zanotti Bianco la commedia brillante in tre atti “tra ‘gnuranza e falsità”, scritta e diretta da Vincenzo Aiello

L’Associazione teatrale Alba Phoenix ha il piacere di inaugurare la sua attività per l’anno appena iniziato con il rinnovato allestimento della commedia brillante in tre atti “tra ‘gnuranza e falsità”, scritta e diretta da Vincenzo Aiello, che andrà in scena il prossimo 6 Febbraio, alle ore 18:00, presso il Teatro “U. Zanotti Bianco” (Cipresseto) della nostra città. Ancora una volta, la compagnia Alba Phoenix porta sul palcoscenico un vissuto popolare intriso di semplicità ed arguzia nel quale lo spettatore può ritrovare, nel felice mescolarsi di verità e finzione, riferimenti concreti alla realtà quotidiana. E dietro la lente ironica che permette di leggere la storia raccontata, la commedia offre molteplici spunti di riflessione sulle dinamiche più comuni dell’agire umano, al bivio qui tra la vincente “ignoranza” dei semplici e degli onesti e la “falsità” – sempre perdente! – dei furbi e dei lestofanti, in un intrecciarsi crescente di situazioni esilaranti destinato, sul finale, a chiarirsi definitivamente nella consegna condivisa di un messaggio valoriale al pubblico. La compagnia Alba Phoenix è lieta di coniugare la rappresentazione con un’iniziativa benefica in favore dell’Associazione Biesse, alla quale andrà il ricavato della vendita dei biglietti per la donazione di borse di studio ai ragazzi del Tribunale dei minori di Reggio Calabria. Un motivo ulteriore per una partecipazione numerosa, convinta e solidale.

