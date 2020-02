Highlights Vibonese-Reggina, ancora Denis trascina gli amaranto [VIDEO]

2 Febbraio 2020 21:38

Highlights Vibonese-Reggina, prezioso successo in trasferta per la squadra di Mimmo Toscano

Highlights Vibonese-Reggina – Tre punti d’oro per la Reggina che mantiene sei punti di vantaggio sul Bari ed allunga sulla Ternana, la corsa promozione è sempre più avvincente. La squadra di Mimmo Toscano torna su ottimi livelli, successo in trasferta per gli amaranto, 0-1 il risultato finale grazie al solito German Denis. Momento veramente magico per il Tanque che continua a trascinare la squadra, oggi da vero leader ha trasformato il rigore che ha regalato i tre punti. Continua l’emergenza sugli esterni anche considerando l’infortunio di Rolando, la squadra comunque ha reagito bene. Adesso la testa è già rivolta alla gara contro la Ternana, vero e proprio big match che può indirizzare il campionato. Nel frattempo ecco tutti gli highlights di Vibonese-Reggina, in basso il video.

