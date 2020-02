Highlights Reggina-Ternana, le immagini salienti del match vinto dagli amaranto [VIDEO]

11 Febbraio 2020 00:18

Si è conclusa Reggina-Ternana, gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Le immagini salienti della partita

Highlights Reggina-Ternana – Una vittoria fondamentale per la Reggina contro la Ternana. Il Monday night si è concluso con l’1-0 firmato Liotti. Una gara sporca, brutta dal punto di vista tecnico. Una partita di lotta, sudore, furore agonistico e dai pochi contenuti spettacolari, come si confà alla Serie C. I ragazzi di Mimmo Toscano ci hanno messo il cuore e l’anima per difendere il vantaggio arrivato al 29′ con un missile terra-aria di Liotti, al primo gol da quando veste la maglia amaranto. Ora i punti di vantaggio sulla Ternana diventano 11, con gli umbri che appaiono ormai tagliati fuori dai giochi per la promozione diretta. Il pareggio del Bari a Monopoli consente, inoltre, di allungare le distanze anche dai “Galletti”. Sono otto le lunghezze che separano la squadra di Toscano da quella di Vivarini. Ora arrivano altri impegni probanti e difficili per la Reggina. In primis la trasferta di Catania, poi la gara interna contro la Paganese, infine il derby con il Catanzaro in trasferta. Un trittico di sfide decisive per la promozione in Serie B, mettendoci dentro anche lo scontro diretto tra Ternana e Bari del prossimo 26 febbraio, alla ventottesima giornata.

Di seguito le immagini salienti di Reggina-Catania attraverso la piattaforma Eleven Sports.

