Highlights Reggina-Paganese, le immagini salienti della vittoria amaranto [VIDEO]

23 Febbraio 2020 19:48

Reggina-Paganese, le immagini salienti della vittoria amaranto al “Granillo”. 3-0 importantissimo per la squadra di Toscano

Tris della Reggina, al “Granillo” contro la Paganese. Gli amaranto si vedono annullare, ingiustamente un gol, poi dilagano nella ripresa con la doppietta di Denis, inframezzata dalla rete di Rubin. Una prestazione convincente quella della squadra di Mimmo Toscano, più forte anche delle decisioni arbitrali. Il contemporaneo pareggio del Bari sul campo della Cavese porta gli amaranto a +8 sui “Galletti”. Mercoledì si torna subito in campo per un infuocato derby sul campo del Catanzaro, poi l’impegno casalingo contro il Monopoli, sconfitto in casa dalla Sicula Leonzio. Di seguito, tramite il VIDEO di Eleven Sports, le immagini salienti del match.

