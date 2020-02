27 Febbraio 2020 00:29

Highlights Catanzaro-Reggina – Successo pesantissimo per gli amaranto di mister Mimmo Toscano, le immagini salienti del match

Highlights Catanzaro-Reggina – Vittoria pesantissima e + 10 sulla seconda. Gli amaranto non potevano sognare notte migliore. Al Ceravolo va in scena l’ennesimo successo stagionale, firmato da Rivas. La band di Mimmo Toscano gestisce sapientemente e si difende con pazienza, colpendo al momento giusto in maniera letale. Seconda vittoria consecutiva, sesto risultato utile di fila ma soprattutto quinta gara senza subire gol. Di seguito le immagini salienti tratte direttamente da Eleven Sport.

